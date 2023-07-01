«Флорида» продлила контракт с Денисенко на два года

«Флорида» продлила контракт с нападающим Григорием Денисенко, сообщает журналист Крис Джонстон.

23-летний россиянин заключил новое одностороннее соглашение сроком на два года. Хоккеист будет зарабатывать 775 тысяч долларов в год.

Денисенко был выбран «Флоридой» под 15-м номером драфта НХЛ-2018. Форвард выступает за команду с 2021 года.

В сезоне-2022/23 форвард сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Флориду». Также у него 36 (12+24) очков в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Шарлотт Чекерс».