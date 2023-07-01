Защитник Соуси перешел в «Ванкувер» из «Сиэтла»

«Ванкувер» объявил о подписании защитника Карсона Соуси.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан на три года и 9,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за «Сиэтл» и набрал 16 (3+13) очков в 78 играх регулярного чемпионата.