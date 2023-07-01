«Филадельфия» подписала нападающего Пелинга

«Филадельфия» подписала форварда Райана Пелинга.

Соглашение рассчитано на один год, кэпхит — 1,4 миллиона долларов.

24-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как «Питтсбург» не сделал ему квалификационное предложение.

В минувшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков.