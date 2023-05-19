«Флорида» и «Каролина» проводят самый продолжительный матч сезона-2022/23 в НХЛ

Первый матч финальной серии Восточной конференции НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой» стал самым продолжительным в сезоне-2022/23.

В основное время команды не выявили победителя — 2:2. Сейчас идет третий овертайм.

Предыдущий рекорд этого сезона был установлен в матче «Даллас» — «Миннесота» (2:3 ОТ), когда команды провели на льду 92 минуты и 20 секунд в первом раунде плей-офф.