«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финала «Востока» после гола на последней минуте четвертого овертайма
«Флорида» обыграла «Каролину» в первом матче финальной серии Восточной конференции — 3:2 4ОТ. Было сыграно 4 овертайма. Счет в серии 1-0.
Голами в основное время в составе «Харрикейнз» отметились Сет Джарвис и Стефан Ноесен. У «Пантерз» забили Александр Барков и Картер Верхеге.
Победную шайбу в четвертом овертайме забросил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 63 броска по воротам.
Матч стал самым продолжительным в клубной истории обеих команд. Вторая игра состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
«Каролина» — «Флорида» — 2:3 4ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джарвис — 5 (бол., Ахо, Бернс), 19:48 — 1:0. Барков — 3 (Дюклер, Верхэге), 35:28 — 1:1. Верхэге — 6 (Дюклер, Барков), 37:43 — 1:2. Ноесен — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 43:47 — 2:2. Ткачак — 6 (Экблад), 139:47 — 2:3.
Вратари: Андерсен — Бобровский.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 65 (12+5+14+34) — 60 (10+8+2+40).
19 мая. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|19.05
|03:00
|
Каролина – Флорида
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|7
|1.65
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96