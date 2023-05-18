The Athletic включил Панарина и Капризова в список главных разочарований плей-офф НХЛ

Портал The Athletic составил список главных разочарований плей-офф НХЛ текущего сезона.

В список попали два россиянина — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 2-е место, а на третьем расположился форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Первое место в списке заняла тройка игроков «Торонто»: Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Джон Таварес.

На счету Панарина 2 (0+2) очка в 7 матчах плей-офф НХЛ. Капризов набрал 1 (1+0) очко в 6 играх.