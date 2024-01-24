Хет-трик Кучерова принес «Тампе» победу над «Филадельфией»

«Тампа» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него 80 (31+49) очков в этом сезоне. Он остается лидером бомбардирского списка.

«Тампа» с 55 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 4-й строчке — 56 очков.