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Сегодня, 05:34

«Оттава» обыграла «Монреаль». Зуб набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал одну голевую передачу.

«Монреаль» с 45 очками занимает 13-е место в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (37 очков).

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Оттава Сенаторз
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2 Филадельфия 47 25 22 56
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4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 46 20 26 51
6 Вашингтон 44 22 22 50
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 46 28 18 60
3 Торонто 45 23 22 54
4 Детройт 46 24 22 53
5 Тампа-Бэй 47 24 23 53
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8 Оттава 42 17 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 46 27 19 60
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5 Аризона 45 23 22 49
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