«Даллас» выиграл у «Детройта»

«Даллас» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не набрал очков.

«Даллас» с 62 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.