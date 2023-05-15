Маршессо повторил достижения Тарасенко и Гурьянова благодаря хет-трику в шестом матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо сделал хет-трик во втором периоде шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».

32-летний канадец стал шестым из ныне действующих хоккеистов, которому удалось забросить три шайбы за один период в игре Кубка Стэнли. Помимо него это делали Владимир Тарасенко, Денис Гурьянов, Эвандер Кейн, Джейк Гюнцель и Джефф Картер.

«Вегас» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы в шестом матче «Голден Найтс» выйдут в финал Западной конференции.