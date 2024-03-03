«Эдмонтон» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 4 марта. Матч состоится на многофункциональной арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Эдмонтон» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ойлерз» набрали 74 очка и занимают 5-е место в Западной конференции. «Пингвинз» с 62 баллами располагаются на 12-й строчке «Востока».

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