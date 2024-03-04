«Вашингтон» — «Аризона»: видеообзор матча

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«Аризона» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 61 матче.

«Вашингтон» идет десятым на «Востоке» с 65 очками в 60 играх.