Игроки «Вегаса» не прикоснулись к кубку за победу в Западной конференции НХЛ

Игроки «Вегаса» не стали прикасаться к кубку за победу в Западной конференции.

«Голден Найтс» обыграли «Даллас» в финале «Запада» (счет в серии 4-2). После окончания встречи организаторы вынесли в центр арены трофей Кларенса Кэмпбелла, чтобы вручить его игрокам. Однако ни один игрок «Вегаса» не прикоснулся к кубку.

В 2018 году игроки «Вегаса» после победы в Западной конференции дотрагивались до трофея Кэмпбелла, и в финале Кубка Стэнли команда уступила «Вашингтону» (1-4).

Отметим, что хоккеисты «Флориды», ставшей победителем Восточной конференции, после последнего полуфинального матча прикасались к трофею Принца Уэльского и брали его в руки.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.