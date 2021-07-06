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Джон Купер: «Вопрос в том, как мы в овертайме оказались»

09:00
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал результат четвертого матча серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:3 ОТ, 3-1 в серии).

«Очень обидно, но я не рассуждаю в том ключе, что мы не выиграли в овертайме. Вопрос в том, как мы в овертайме оказались. У нас была масса шансов, но мы их не реализовали. И рано или поздно, когда ты позволяешь сопернику выживать, он цепляется за шанс. Сегодня они это и сделали», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Для «Тампы» это был четвертый овертайм в плей-офф и еще ни в одном чемпион не выигрывал. А «Канадиенс» победили в шестом овертайме из семи. Также «Лайтнинг» проиграли пятый матч из пяти, в котором пропустили первыми.

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Иван Шитик все материалы автора

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