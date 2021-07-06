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Андерсен хочет получать не меньше 5 миллионов долларов в год по новому контракту

08:35
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Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, у которого завершается срок действия контракта, пока не может договориться с клубом по новому контракту. 31-летний датчанин хочет получать не менее 5 миллионов долларов в год, однако в «Мэйпл Ливз» не уверены, что смогут вписаться в потолок зарплат с такими запросами голкипера, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

По последнему соглашению Андерсен зарабатывал как раз 5 миллионов долларов за сезон.

Андерсен сыграл 268 матчей за пять сезонов в «Торонто», одержав 149 побед. Его коэффициент непробиваемости в этой команде составляет 2,79 шайбы, отраженных бросков — 91,4 процента. Помимо «Торонто» голкипер выступал за «Анахайм».

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Иван Шитик все материалы автора

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