Драйзайтль: «Для «Эдмонтона» очень важно, чтобы Макдэвид набрал 100 очков за сезон»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился мнением об игре форварда Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:1).

«Он так много делает для нашей команды, так что самое меньшее, что мы можем сделать, — это помочь ему, насколько это возможно. Возможно, для него это не так важно, но для нас очень важно, чтобы он набрал 100 очков. Очевидно, мы не хотим переусердствовать и позволить этому выйти из-под контроля, но я думаю, что наша команда действительно хочет, чтобы он сделал это», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

24-летний канадец сделал две результативные передачи в матче с «Кэнакс». В текущем сезоне Макдэвид набрал 93 (34+62) очка в 51 играх сезона.