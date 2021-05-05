Журналист TSN сообщил, что «Вашингтон» может обменять Кузнецова в межсезонье

Североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что «Вашингтон» может обменять форварда Евгения Кузнецова после окончания сезона в НХЛ.

«Мне говорят, что действия Евгения Кузнецова начинают в значительной степени раздражать руководство «Кэпиталз». Возможно, после окончания сезона «Вашингтон» хотел бы выслушать некоторые предложения других клубов о возможном обмене.

Кузнецов остается очень хорошим хоккеистом, но у «Вашингтона» заканчивается терпение. Будем смотреть, как станет развиваться эта ситуация", — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Ранее Кузнецов и вратарь Илья Самсонов не приняли участие в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Отмечается, что данное решение было связано с нарушением дисциплины — игроки опоздали на командное мероприятие. После этого 28-летний нападающий попал в COVID-протокол во второй раз в сезоне.

В этом сезоне Кузнецов сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (9+20) очков.