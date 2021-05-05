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Лучич откажется от пункта о запрете на перемещения перед драфтом расширения НХЛ

09:12
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Нападающий «Калгари» Милан Лучич откажется от пункта в контракте о запрете на перемещения перед драфтом расширения, чтобы клуб не был обязан его защищать.

«Я бы очень хотел остаться в «Калгари», но я не хочу ограничивать генерального менеджера нашего клуба на драфте расширения, поэтому я согласился на отказ от этого пункта, если менеджер не захочет защищать права на меня. Мне нравится в «Калгари», я бы хотел провести здесь остаток своей карьеры», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лучича.

Контракт 32-летнего Лучича с «Калгари» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Драфт расширения НХЛ состоится 21 июля. Новичок лиги, «Сиэтл Кракен» выберет по одному незащищенному игроку из 30 клубов НХЛ — всех, кроме «Вегаса». Каждый клуб может защитить игроков по одной из двух схем: 1 вратарь, 3 защитника и 7 нападающих, либо 1 вратарь и 8 полевых игроков. Хоккеисты с пунктом о запрете на перемещение попадают в список защищенных автоматически.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/milan-lucic-waives-no-move-clause-before-seattle-expansion-draft/c-324346824

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