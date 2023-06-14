Денисенко — шестой игрок за 15 лет с дебютом в плей-офф в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко стал шестым игроком за последние 15 лет, дебютировавшим в плей-офф во время финала Кубка Стэнли.

Он присоединился к Александру Волкову (6 игра финала, 2020), Нику Каамано (3 игра, 2020), Юусе Саросу (2 игра, 2017), Тревору ван Римсдайку (3 игра, 2015) и Карлу Седербергу (5 игра, 2013).

Российский форвард «Флориды» принял участие в пятом матче финальной серии с «Вегасом» (3:9, 1-4). 22-летний россиянин провел на льду 5 минут 57 секунд, ни разу не бросил в створ и завершил игру с показателем полезности «-3».

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».