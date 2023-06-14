Видео первых эмоций игроков «Вегаса» после победы в Кубке Стэнли

«Вегас» разгромил «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 9:3. «Голден Найтс» выиграли серию — 4-1.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ.

Уже за 10 секунд до окончания матча хоккеисты «Вегаса» начали радоваться своей победе. После финальной сирены на лед выбежала вся команда.