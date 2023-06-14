Стоун стал первым за 101 год игроком с хет-триком в матче, в котором команда стала обладателем Кубка Стэнли

«Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (9:3) и стал обладателем Кубка Стэнли.

Форвард «Голден Найтс» Марк Стоун в этой встрече оформил хет-трик. 31-летний канадец стал третьим в истории игроком, который забил три гола в матче, в котором его команда стала обладателем Кубка Стэнли. До него хет-трик оформляли Джек Дарра в 1920 году и Бейб Дай в 1922 году.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».