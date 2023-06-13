Денисенко может сыграть за «Флориду» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»

Нападающий «Флориды» Григорий Денисенко может принять участие в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса», сообщает официальный сайт НХЛ.

22-летний форвард приехал в Вегас вместе с командой и участвовал в предыгровой тренировке.

В сезоне-2022/23 Денисенко сделал 3 результативные передачи в 18 матчах регулярного чемпионата. Россиянин еще ни разу не играл в матчах плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак может пропустить пятую игру против «Вегаса» (счет в серии — 1-3).