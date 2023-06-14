Ткачак пропустит пятый матч финала Кубка Стэнли. Россиянин Денисенко впервые сыграет в плей-офф
«Флорида» назвала состав на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
Как и ожидалось, форвард Мэттью Ткачак пропустит игру из-за травмы, а российский форвард Григорий Денисенко впервые в карьере примет участие во встрече плей-офф НХЛ.
Состав «Флориды» на пятый матч с «Вегасом»:
нападающие — Лунделл — Барков — Дюклер, Верхэге — Беннетт — Райнхарт, Ломберг — Э. Стаал — Казинс, Денисенко — Уайт — Дэлпи;
защитники — Форслинг — Экблад, М. Стаал — Монтур, Махура — Гудас;
вратари — Бобровский, Лион.
Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс». Начало пятого матча в 3.00 по московскому времени.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|3 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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