Ткачак пропустит пятый матч финала Кубка Стэнли. Россиянин Денисенко впервые сыграет в плей-офф

«Флорида» назвала состав на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

Как и ожидалось, форвард Мэттью Ткачак пропустит игру из-за травмы, а российский форвард Григорий Денисенко впервые в карьере примет участие во встрече плей-офф НХЛ.

Состав «Флориды» на пятый матч с «Вегасом»:

нападающие — Лунделл — Барков — Дюклер, Верхэге — Беннетт — Райнхарт, Ломберг — Э. Стаал — Казинс, Денисенко — Уайт — Дэлпи;

защитники — Форслинг — Экблад, М. Стаал — Монтур, Махура — Гудас;

вратари — Бобровский, Лион.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс». Начало пятого матча в 3.00 по московскому времени.