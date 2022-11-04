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Сегодня, 13:25

Дементьев рад, что Овечкину покоряются новые вершины

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который в матче с «Детройтом» (1:3) забросил свою 786-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб.

«Я рад за Александра и то, что ему покоряются новые вершины. Не думаю, что Овечкин обращает внимание на то, что принесет ему каждый следующий гол и каких великих хоккеистов он обгонит. У него стоит своя цель, в том числе рекорд Гретцки, к которой он планомерно идет твердыми шагами. Как при этом можно объяснить очередное поражение «Вашингтона»? Здесь меньше вопросов к Овечкину. Комплектование и подбор игроков зависит от скаутской службы и генерального менеджера. Кого выпускают на лед и с каким игровым временем — это зависит от главного тренера. Главная задача Александра — это выходить и делать свою работу, быть в форме, играть активно, агрессивно и продуктивно. Что он и делает», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Он также отметил, что в Северной Америке есть принцип, согласно которому тренеры тренируют, игроки играют, а менеджеры занимаются своими делами.

«Какие планы у «Вашингтона», мы не знаем. Может, они обновляют состав или делают ставки на других игроков. Нам в этом случае важно выступление Овечкина, который показывает стабильность и радует всех болельщиков в мире», — добавил Дементьев.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-rad-chto-ovechkinu-pokoryayutsya-novy-e-vershiny-v-porazhenii-men-she-voprosov-k-nemu/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Дементьев
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4 Флорида 11 6 5 13
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8 Оттава 10 4 6 8
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Оттава – Вегас
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Виннипег – Монреаль
 3 : 2 ОТ
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
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4.11 03:00
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4.11 03:30
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