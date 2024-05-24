«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» в первом матче финала конференции — 3:2 2ОТ.

У «Старз» дубль оформил форвард Тайлер Сегин. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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