Кошечкин: «После Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ»

Бывший вратарь сборной России и «Металлурга» Василий Кошечкин оценил игру голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в сезоне-2023/24.

«Бобровский — настоящий профессионал, предан своему делу. Ответственно подходит к работе, тренировкам. Очень много времени уделяет своей форме, диетам. Неудивительно, что он столько времени играет на высоком уровне. После Бобровского российские вратари начали активнее ехать в НХЛ. Хочется, чтобы у него все получилось в этом плей-офф. Было бы замечательно, если бы он и «Везину» забрал. Будем за него переживать», — приводит Metaratings слова Кошечкина.

В четверг, 23 мая «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:0) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Бобровский отразил все 23 броска и стал первой звездой встречи.