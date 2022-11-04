Нападающий «Ванкувера» Петтерссон повторил рекорд Могильного

«Ванкувер» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:5.

Форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав 5 (1+4) очков за матч. Швед оформил свой третий матч с пятью очками за «Ванкувер».

Таким образом, 23-летний Петтерссон повторил рекордное достижение российского нападающего Александра Могильного по матчам за «Ванкувер», в которых хоккеист набрал пять очков.