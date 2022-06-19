Бураковски пройдет дополнительное медобследование после второго матча серии с «Тампой»

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Форвард «Колорадо» Андре Бураковски получил повреждение во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

27-летний швед получил травму во втором периоде. Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, Бураковски пройдет дополнительное медобследование, чтобы определить характер травмы.

В текущем плей-офф Бураковски провел 12 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков.