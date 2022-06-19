Макар стал вторым защитником, забившим в большинстве и меньшинстве в одном финальном матче Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар оформил дубль во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (7:0).

При этом 23-летний канадец стал вторым защитником в истории НХЛ, забившим в меньшинстве и большинстве в одном матче финальной серии Кубка Стэнли, повторив достижение Глена Уэсли в 1988 году.

В текущем плей-офф Макар провел 16 матчей, в которых набрал 24 (7+17) очка.