«Колорадо» установил рекорд клуба по победам подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли

«Колорадо» победил «Тампу» (7:0) во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

«Эвеланш» одержали седьмую победу подряд — это рекорд клуба в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Победная серия «Колорадо» стартовала 28 мая — тогда команда обыграла «Сент-Луис» (3:2) и вышла в финал Западной конференции. В финале Запада «Эвеланш» четыре раза подряд победили «Эдмонтон» и попали в финал Кубка Стэнли.

Счет в финальной серии «Колорадо» — «Тампа» — 2-0. Третий матч пройдет 21 июня, начало — в 3.00 (мск).