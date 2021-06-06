Бриндамор о поражении от «Тампы»: «Каролина» разыгралась, но удаления нас прибили»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (4:6).

«Мы показывали не лучшую игру вначале, потом разыгрались, но удаления нас прибили. Удаления перевернули игру. Мне не понравилось удаление Мартинука, не представляю, что еще он там должен был сделать. Это чистый хит, он просто столкнулся с соперником. Это удаление привело к пропущенному голу, а затем мы стали удаляться раз за разом, и это уже точно были удаления. Можно что угодно говорить, нельзя зарабатывать шесть удалений», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Харрикейнз» заработали в этой встрече 14 минут штрафа, из которых 6 на счету форварда Андрея Свечникова.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.