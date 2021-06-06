Кучеров провел сотый матч в плей-офф НХЛ и по результативности уступает только Кросби
6 июня 2021, 06:03
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров провел сотый матч в плей-офф НХЛ. Юбилейной стала четвертая встреча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (6:4, 3-1 в серии).
В этой игре 27-летний хоккеист оформил дубль и сделал 1 результативную передачу. Всего же за сто матчей в плей-офф Кучеров набрал 112 (41+71) очков.
Из действующих игроков это второй лучший результат по результативности. Больше в первых ста играх плей-офф смог набрать только Сидни Кросби — 118 очков (43+75).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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