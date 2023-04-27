«Флорида» в овертайме обыграла «Бостон». Бобровский сделал 44 сэйва

«Флорида» в овертайме переиграла «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Брюинз».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 из 47 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов сыграл 26 минут и отметился одним броском и тремя силовыми приемами.

Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.