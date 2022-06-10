Болельщик «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды

Болельщик клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды на арене «Мэдисон Сквер Гарден», сообщает пресс-служба стадиона.

После пятого матча полуфинальной серии с «Тампой» болельщик в свитере «Рейнджерс» отправил в глубокий нокаут фаната противоборствующий команды. Инцидент произошел после окончания игры в подтрибунном помещении.

Отмечается, что болельщик «Тампы» пролежал без сознания около пяти минут, прежде чем очнулся.

Полиция арестовала болельщика «Рейнджерс», который атаковал фаната «Тампы». Задержанному предъявили обвинение по двум случаям нападения, двум случаям хулиганства и двум случаям домогательств.