«Баффало» может забрать права на голкипера «Далласа» Бишопа. Игрок уже объявил о завершении карьеры

«Баффало» хочет забрать права на голкипера «Далласа» Бена Бишопа, сообщает комментатор Кевин Уикс.

В декабре 35-летний вратарь объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы колена.

11 декабря Бишоп был помещен в долгосрочный список травмированных, где останется до конца своего контракта, который истекает летом 2023 года.

Бишоп был задрафтован клубом «Сент-Луис» в 2005 году в третьем раунде под 85-м номером. В НХЛ он выступал за «Блюз», «Оттаву», «Тампу-Бэй», «Лос-Анджелес Кингз» и «Старз». В 413 играх регулярных чемпионатов (397 стартов) Бишоп одержал 222 победы (33 на ноль), пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру и парируя 92,1% бросков.

«Старз» получили Бишопа из «Кингз» 9 мая 2017 года. Через три дня после этого он подписал шестилетний контракт на 29,5 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 4,92), срок действия которого истекает после окончания сезона-2022/23.

Перед драфтом расширения 2021 года он согласился отказаться от пункта в контракте о невозможности обмена, но новый клуб НХЛ «Сиэтл» предпочел выбрать не его, а защитника Джейми Олексиака.