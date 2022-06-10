Нападающий Клод Жиру пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий Клод Жиру заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

«Мое будущее? Я еще не говорил и не думал об этом. Думаю, что очень важно иметь несколько недель, чтобы отключить мозг, прежде чем вернуться к мыслям об этом. Небольшой перерыв очень важен, чтобы не сойти с ума. Я и моя семья обязательно поговорим об этом. Но я определенно наслаждался тем временем, что провел во «Флориде», — цитирует Жиру The Athletic.

Летом 34-летний канадец должен выйти на рынок свободных агентов. «Флорида» получила права на форварда в дедлайн в результате обмена с «Филадельфи», где ранее Жиру выступал на протяжении всей карьеры.

В плей-офф форвард провел 10 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. «Пантеры» уступили «Тампе» в серии второго раунда (0-4).