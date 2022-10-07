Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой предсезонного матча НХЛ против «Тампы» (3:2).

34-летний россиянин отразил 26 бросков из 28. Первой звездой признан защитник Брэндон Монтор, забросивший решающую шайбу. Вторая звезда — форвард «Пантерз» Алекси Хепониеми, на счету которого один гол.

В следующем матче предсезонки «Флорида» и «Тампа» снова сыграют между собой 8 октября.