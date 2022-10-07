Сколько голов забьет Овечкин в новом сезоне? Live с Зислисом и Федотовым — в 13.00

Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят старт сезона в НХЛ в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Начало эфира — в 13.00.

Главные темы эфира:

— у кого больше шансов на Кубок Стэнли;

— «Колорадо» и «Тампа» — будут ли они снова в финале;

— сколько голов забьет Овечкин;

— кто станет лучшим русским бомбардиром регулярки;

— новички НХЛ: россияне и иностранцы.