Тарасов признан второй звездой матча «Коламбус» — «Сент-Луис»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов стал второй звездой предсезонного матча НХЛ против «Сент-Луиса» (7:0).

23-летний россиянин отразил все 24 броска. Первой звездой стал защитник Эндрю Пик, оформивший ассистентский покер. Третья звезда — форвард Джастин Дэнфорт, на счету которого 2 (1+1) очка.

В следующем матче предсезонки «Коламбус» 9 октября сыграет с «Вашингтоном», «Сент-Луис» днем ранее встретится с «Чикаго».