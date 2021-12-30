Бобровский: «Победа над «Рейнджерс» была очень важна. Гол Панарина? Он просто случился, вот и все»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очень важная для нас победа. Последние несколько игр перед перерывом у нас не получались. Пауза пошла нам на пользу — мы освежились, перезапустились. Приятно взять два очка у такой сильной команды.



Гол Панарина? Он случился, и на этом все. Я не люблю говорить о голах. Победили — это всегда для меня главное. Вот и все. Не имеет значения, какие голы нам забивают. Взяли два очка, и я этому очень рад», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.

Бобровский отразил 30 из 33 бросков в матче с «Рейнджерс». Благодаря победе «Флорида» прервала свою серию из 3 поражений подряд.