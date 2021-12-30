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Бобровский: «Победа над «Рейнджерс» была очень важна. Гол Панарина? Он просто случился, вот и все»

Бобровский прокомментировал победу «Флориды» над «Рейнджерс»
14:58
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очень важная для нас победа. Последние несколько игр перед перерывом у нас не получались. Пауза пошла нам на пользу — мы освежились, перезапустились. Приятно взять два очка у такой сильной команды.

Гол Панарина? Он случился, и на этом все. Я не люблю говорить о голах. Победили — это всегда для меня главное. Вот и все. Не имеет значения, какие голы нам забивают. Взяли два очка, и я этому очень рад», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.

Бобровский отразил 30 из 33 бросков в матче с «Рейнджерс». Благодаря победе «Флорида» прервала свою серию из 3 поражений подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/molodezh-vdohnovila-panarin-ana-shedevr/c-329303964

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Иван Торопцев все материалы автора
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