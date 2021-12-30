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Новичок «Ак Барса» Фер сравнил Овечкина и Кросби

12:46
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Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер, выступавший вместе с Александром Овечкиным и Сидни Кросби в НХЛ, поделился мнением о хоккеистах.

«Кто круче — Овечкин или Кросби? Мне задавали этот вопрос миллион раз, и я ни разу не ответил на него. Они совершенно разные игроки, совершенно разные люди. Мне очень нравилось выходить на лед с обоими, у обоих многому научился. Понимаю, что вы хотели услышать, что Овечкин круче, но я не смогу выбрать», — приводит пресс-служба казанской команды слова Фера.

Фер выступал за «Вашингтон» с 2005-го по 2011-й и с 2013 по 2015 год. Канадец играл за «Питтсбург» с 2015 по 2017 год и выиграл вместе с командой Кубок Стэнли в 2016 году.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21748

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Иван Торопцев все материалы автора
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