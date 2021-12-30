Овечкин объяснил, как в 36 лет проводит один из лучших сезонов в карьере

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» рассказал о причинах своей высокой результативности в этом сезоне. На счету форварда 48 (22+26) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

— В 36 лет вы проводите один из лучших сезонов в карьере, такой результативности у вас не было в молодые годы. Можно ли сказать, что это благодаря тому, что с возрастом вы становитесь умнее как хоккеист?

— Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнется, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки.

— Многие в вашем возрасте вообще заканчивают играть. Насколько тяжелее физически играть по сравнению с тем, когда вам было 20, 25, 30 лет?

— Все идет от подготовки. Я до сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьезных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета — когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь играть больше и лучше.

— Вашей результативности явно помогло возвращение на свой уровень Евгения Кузнецова после нескольких средних сезонов. Его камбэк — его личная заслуга или вы как старший товарищ в этом тоже поучаствовали — разговорами, советами?

— Думаю, что прежде всего дело в том, что мы знали, что сезон начнется в октябре, знали, как готовиться, знали, что у нас будет 82 игры. Все подошли к сезону в отличной форме. Без его помощи, как и без моей помощи и без помощи других ребят, такого бы не было.