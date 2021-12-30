«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

YEAH ARTEMI PANARIN JUST DID THAT pic.twitter.com/bKzNihWlb4 — Sportsnet (@Sportsnet) December 30, 2021

На 12-й минуте отличился Артемий Панарин. Российский нападающий красивым финтом обыграл Аарона Экблада и отправил шайбу в ворота.