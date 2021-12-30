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«Флорида» — «Рейнджерс»: Панарин обыграл защитника красивым финтом и открыл счет

03:33
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«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 12-й минуте отличился Артемий Панарин. Российский нападающий красивым финтом обыграл Аарона Экблада и отправил шайбу в ворота.

Счет матча — 1:0 в пользу «Рейнджеров». Для Панарина это 10-й гол и 34-е очко в текущем сезоне. По очкам он является лидером своей команды в текущем сезоне.

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Евгений Петров все материалы автора
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