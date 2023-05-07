Барбашев в матче с «Эдмонтоном» забросил четвертую шайбу в плей-офф
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев отличился во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона».
27-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 1:5.
На данный момент на счету Барбашева 6 (4+2) очков в 7 матчах плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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12.05
|7.05
|02:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|7.05
|22:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
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