«Эдмонтон» разгромил «Вегас» и сравнял счет в серии, у Барбашева гол

«Эдмонтон» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 5:1.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, еще одну шайбу забросил Эван Бушар. У «Голден Найтс» единственный гол забил Иван Барбашев.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 9 мая в Эдмонтоне и начнется в 3.30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Вегас» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Голы: Драйзайтль — 12 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 2:21 — 0:1. Бушар — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 7:01 — 0:2. Макдэвид — 4 (мен.), 11:11 — 0:3. Драйзайтль — 13 (Ямамото, Хаймэн), 16:17 — 0:4. Макдэвид — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 31:43 — 0:5. Барбашев — 4 (Стоун), 41:36 — 1:5.

Вратари: Броссуа (Хилл, 40:00) — Скиннер.

Штраф: 70 — 54.

Броски: 31 (4+13+14) — 36 (19+13+4).

Наши: Барбашев (17.01/2/0) — Костин (8.56/0/-1).

7 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18504 зрителя.