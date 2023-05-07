Фарм-клуб «Нэшвилла» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ, Аскаров стал второй звездой встречи
«Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Манитобу» со счетом 2:1.
Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 19 бросков и был признан второй звездой встречи. При этом «Манитоба» сравняла счет на 59-й минуте, но за 27 секунд до сирены «Милуоки» смог вновь выйти вперед.
«Милуоки» победил в серии со счетом 3-2 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ, где встретится с «Техасом».
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|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|7.05
|02:00
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Вегас – Эдмонтон
|- : -
|7.05
|22:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
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