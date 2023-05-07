Фарм-клуб «Нэшвилла» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ, Аскаров стал второй звездой встречи

«Милуоки» в пятом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Манитобу» со счетом 2:1.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 19 бросков и был признан второй звездой встречи. При этом «Манитоба» сравняла счет на 59-й минуте, но за 27 секунд до сирены «Милуоки» смог вновь выйти вперед.

«Милуоки» победил в серии со счетом 3-2 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ, где встретится с «Техасом».