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Сегодня, 05:52

«Айлендерс» предложили Кадри семилетний контракт

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Назем Кадри.
Фото Global Look Press

Нападающий Назем Кадри может продолжить карьеру в «Айлендерс». В это межсезонье игрок стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Колорадо».

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, «Айлендерс» предложили Назиму Кадри семилетний контракт с зарплатой 7 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Кадри сыграл в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал (28+59) 87 очков.

В плей-офф на его счету 15 (7+8) очков в 16 встречах. Он стал автором победной шайбы в овертайме четвертого матча финальной серии Кубка Стжнли.

Назем Кадри
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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