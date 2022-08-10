«Айлендерс» предложили Кадри семилетний контракт

Нападающий Назем Кадри может продолжить карьеру в «Айлендерс». В это межсезонье игрок стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Колорадо».

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, «Айлендерс» предложили Назиму Кадри семилетний контракт с зарплатой 7 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Кадри сыграл в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал (28+59) 87 очков.

В плей-офф на его счету 15 (7+8) очков в 16 встречах. Он стал автором победной шайбы в овертайме четвертого матча финальной серии Кубка Стжнли.