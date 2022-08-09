Панарин в шутливой форме отреагировал на назначение Трубы капитаном «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в шутливой форме прокомментировал назначение защитника «Нью-Йорка» Джейкоба Трубы капитаном команды.

«Джейкоб, Джейкоб! Поздравляю, дружище. Рад за тебя. Но я все еще думаю, что я лучший выбор», — улыбаясь, сказал Панарин на своей странице в соцсети.

Труба стал 28-м капитаном в истории клуба.

«Рейнджерс» выступали без официального капитана с сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда заявила на сезон шестерых ассистентов капитана: помимо Трубы ими были Крис Крайдер, Артемий Панарин, Райан Строум, Мика Зибанежад и Барклай Гудро.

Предыдущим капитаном «Рейнджерс» был Райан Макдона, который покинул команду после сезона-2017/18 и ушел в «Тампу».