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Сегодня, 17:57

Панарин в шутливой форме отреагировал на назначение Трубы капитаном «Рейнджерс»

Руслан Минаев
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в шутливой форме прокомментировал назначение защитника «Нью-Йорка» Джейкоба Трубы капитаном команды.

«Джейкоб, Джейкоб! Поздравляю, дружище. Рад за тебя. Но я все еще думаю, что я лучший выбор», — улыбаясь, сказал Панарин на своей странице в соцсети.

Труба стал 28-м капитаном в истории клуба.

«Рейнджерс» выступали без официального капитана с сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда заявила на сезон шестерых ассистентов капитана: помимо Трубы ими были Крис Крайдер, Артемий Панарин, Райан Строум, Мика Зибанежад и Барклай Гудро.

Предыдущим капитаном «Рейнджерс» был Райан Макдона, который покинул команду после сезона-2017/18 и ушел в «Тампу».

Артемий Панарин
Джейкоб Труба
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» объявили о назначении Джейкоба Трубы капитаном команды
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