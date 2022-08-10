Форвард «Каролины» Пачиоретти пропустит шесть месяцев из-за разрыва ахилла

Нападающий «Каролины» Макс Пачиоретти пропустит полгода из-за разрыва ахилла.

Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний игрок в среду перенесет операцию по восстановлению разорванного ахилла. Ожидаемое время восстановления Пачиоретти — шесть месяцев.

Американский хоккеист был приобретен «Каролиной» в июле 2022 года вместе с защитником Диланом Кохланом у «Вегаса» в обмен на будущую компенсацию.

В прошлом сезоне НХЛ Пачиоретти из-за травм провел за команду всего 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков.