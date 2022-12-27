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Американский журналист включил 800-й гол Овечкина в список главных историй НХЛ в 2022 году

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен составил список из 22 главных историй 2022 года в лиге. В него, помимо прочего, он добавил попадание форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в «клуб 800».

«Разумеется, Овечкин сделал это благодаря хет-трику — 29-му в своей легендарной карьере в НХЛ.

Овечкин, левый крайний нападающий «Вашингтона», присоединился к Гретцки и Хоу в эксклюзивном «клубе 800», забив три гола в победном матче с «Чикаго», завершившемся со счетом 7:3 на «Юнайтед Центре» 13 декабря.

Кепки посыпались на лед, и товарищи по команде высыпали на лед, чтобы окружить Овечкина. Толпы фанатов на гостевой арене скандировали для Овечкина: «Ови, Ови, Ови», — написал Розен.

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых набрал 41 (22 + 19) очко.

На данный момент на счету Овечкина 802 гола в НХЛ. Он обошел Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ: «Рейнджерс» — «Вашингтон», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи 28 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
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Каролина – Чикаго
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Коламбус – Баффало
 - : -
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Оттава – Бостон
 - : -
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Айлендерс – Питтсбург
 - : -
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